Грузинские наемники, вышедшие из состава ВСУ, будут мстить

Наемники ВСУ из состава грузинских наемников 54-й бригады приняли решение мстить украинским силовикам за гибель своих бойцов.

Недовольство наемников из Грузии, входивших в состав Вооруженных сил Украины, вызвали неадекватные действия руководства украинских силовиков, и они решили мстить.

Грузинские наемники из состава 25-го батальона «Киевская Русь» принимали участие в конце ноября 2017 года в одной из операций ВСУ по захвату населенного пункта Гладосово и Травневое, из-за которой пострадали мирные жители данных поселков, передает «Русская весна».

Отмечается, что в захвате участвовали и грузинские наемники, которые из-за ошибок руководства ВСУ, приняли участие в обстреле населенных пунктов ДНР.

Последней каплей для принятия решения о выходе грузин из состава 54-й бригады стал факт участия подразделения по приказу Майстренко в обстреле 19 декабря н.п. Новолуганское. В этом преступлении 25-му батальону «Киевская Русь» была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села, для имитации последствий обстрела из «Градов».

Теперь грузины пообещали влиться в отряды вооруженной оппозиции Саакашвили и жестоко мстить за погибших друзей украинскому руководству.