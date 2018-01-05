Ещё
Россию обвинили в подготовке войны с НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что в ходе учений "Запад-2017" Россия тренировалась для полноценной войны с НАТО.

Террас уверен, что учения носили наступательный характер, это была симуляция масштабного военного нападения на НАТО. Масштаб учений превышал заявленный.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин утверждал, что учения имеют оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, передает РИА Новости.

>> Эсминец США вошел в Черное море

В середине сентября 2017 года года прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих приехали на полигоны России и Белоруссии.

Начальник генштаба ВС — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что с учетом наращивания сил НАТО у границы Белорусии и РФ ажиотаж непонятен.

Вести.Ru: последние новости
В 2018-м испытают нового "Белого лебедя" и модернизируют Су-34 ВМС Аргентины: Россия не сообщала дату прекращения участия в поиске подлодки San Juan МИД: Япония может нарушить договор о РСМД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась
США накрыла климатическая бомба
Над освобожденной от боевиков Раккой подняли флаг СССР
Америку заселили выходцы из России
Активистка Femen потрясла грудью за ядерную безопасность
Видео
03:32
Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30
Армия Войска
02:08
Лиса попыталась утащить у рыбака мешок с уловом
00:51
Волгоградец проехался на авто без колеса
00:21
«Мистер Большая Кнопка»: активисты изобразили Трампа
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
01:32
Горнолыжники попали в экстремальные качели
Происшествия
02:14
Установлен новый мировой рекорд в роупджампинге
Безумный мир
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение