В российской армии появятся акванавты

Подготовка водолазов-спасателей, способных опускаться под воду на глубину более 400 метров, началась для российской армии, передаёт Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что первый этап подготовки будет проходить в городе Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой планируется проводить с борта спасательного судна «Игорь Белоусов». Ожидается, что это позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», добавили в МО.