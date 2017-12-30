Ту-95 встревожил австралийские ВВС

Авиабаза австралийских ВВС «Дарвин» на «короткий промежуток времени» была приведена в повышенную боеготовность, сообщает ABC.

Причиной этого стали два бомбардировщика Ту-95, совершившие первую в истории патрульную миссию в южной части Тихого океана, что вызвало опасения, что они, возможно, собирают ценные разведанные.

По словам одного из ведущих военных экспертов страны Питера Дженнингса, воздушные суда ВКС никогда не заходили так далеко на юг. Он не исключает, что в их задачи входил сбор информации о частях ВВС США, развёрнутых на австралийских базах.

По данным Минобороны России, сообщает издание, стратегические бомбардировщики отрабатывали навигационные задачи над нейтральными водами южной части Тихого океана в полете продолжительностью более восьми часов. В Министерстве обороны Австралии заявили, что вооружённые силы страны были готовы в случае необходимости «ответить на активно развивающиеся события».