Корабли Черноморского флота готовятся к бою

Около 40 кораблей Черноморского флота в ходе учений готовятся к бою и походу

Экипажи около 40 надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) проводят учения по приготовлению к бою и походу, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В Севастополе в пунктах базирования экипажи кораблей Черноморского флота отрабатывают мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств. К мероприятиям боевой подготовки, которые проходят в рамках выполнения первой курсовой задачи, привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота", — сказал он.

Экипажи проводят учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне. Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море.

"Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", — добавил Трухачев.