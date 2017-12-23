Порошенко похвастался советской военной разработкой

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Порошенко опубликовал видео испытания «новейшего» украинского ракетного комплекса 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: depositphotos.com

По мнению военных экспертов, «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», которая была разработана в СССР.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал запись испытания «нового» ракетного комплекса «Ольха» украинского производства.

«Успешные испытания ракетного комплекса "Ольха" доказали, что Украина уже имеет образцы самого современного вооружения собственного производства», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

При этом украинский глава подчеркнул, что «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».

Отметим, что официальная Москва категорически отрицает обвинения украинской стороны в причастности к конфликту на востоке Украины.

Ранее эксперты авторитетного военного блога bmpd установили, что «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 1970-80-х годах.

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