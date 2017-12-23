Порошенко похвастался советской военной разработкой

Порошенко опубликовал видео испытания «новейшего» украинского ракетного комплекса

По мнению военных экспертов, «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», которая была разработана в СССР.

Успішні випробування ракетного комплексу "Вільха" довели, що Україна вже має зразки найсучаснішого озброєння власного виробництва.



Високоточні потрапляння ракет — це вагомий аргумент для стримування російського агресора pic.twitter.com/qgayKfyUs0— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 декабря 2017 г.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал запись испытания «нового» ракетного комплекса «Ольха» украинского производства.

«Успешные испытания ракетного комплекса "Ольха" доказали, что Украина уже имеет образцы самого современного вооружения собственного производства», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

При этом украинский глава подчеркнул, что «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».

Отметим, что официальная Москва категорически отрицает обвинения украинской стороны в причастности к конфликту на востоке Украины.

Ранее эксперты авторитетного военного блога bmpd установили, что «Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 1970-80-х годах.