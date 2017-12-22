Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил российский оборонный бюджет с расходами на оборону стран НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям Вооруженных сил, и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или 46 млрд долларов, при этом в США он превысит 700 млрд, в Великобритании составит порядка 60 млрд, а во Франции и Германии — по 40 млрд долларов. Комментарии здесь излишни», — сказал Шойгу во время заседания итоговой коллегии Минобороны.

Министр отметил, что расходы на армию позволяют развивать и другие сферы российской экономики.

«60% военного бюджета идет на закупку высокотехнологичной продукции у предприятий оборонного промышленного комплекса, они размещены во всех регионах страны и оказывают существенное влияние на их развитие», — сказал Шойгу.