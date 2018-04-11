Ситуацию с химоружием в Сирии нужно расследовать объективно, заявил Песков

"В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные, а мы не основывались в суждениях на слухах и пустых каких-то сообщениях в средствах массовой информации, это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы", — сказал он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Ранее газета Times сообщила, что Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску. Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате».

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