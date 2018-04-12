Ещё
Россия, США и ЕС должны искать решение конфликта в Сирии, заявил Корбин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия, США и ЕС должны искать решение конфликта в Сирии, заявил Корбин 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил о необходимости найти политическое решение конфликта в Сирии, подчеркнул, что в поиске решения должны принять РФ, США, ЕС, Иран, Саудовская Аравия и все соседние с Сирией страны и предупредил об опасностях военного вмешательства.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.
Во вторник офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
В четверг состоится совещание британского кабинета министров под председательством Мэй, посвященное возможному участию в бомбардировках Сирии.
"Сотни тысяч людей погибли в Сирии, миллионы стали вынужденными беженцами. Многие живут в страшной нищете и отчаянии. Должно быть политическое решение. Россия, Америка, ЕС, все соседние страны, Иран, Саудовская Аравия должны участвовать в обеспечении того, чтобы было реальное перемирие, политические процесс, который даст надежду сирийцам в будущем. Больше бомбардировок, больше убийств, больше войны не спасет жизни, а только отнимет жизни и распространит войну", — заявил Корбин журналистам.
Он призвал вспомнить об уроках военного вторжения в Ирак, а также о выводах комиссии Чилкота по войне в Ираке.
Комиссия под председательством Джона Чилкота в 2016 году заключила, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня, говорилось в докладе комиссии.
"Я хочу видеть всю картину, потому что я хотел бы видеть мир, конец войны в Сирии. Это означает, что Америка и Россия должны отойти назад, поговорить друг с другом. Бомбардировки приведут к эскалации конфликта. Представьте себе сценарий, при котором американские ракеты будут сбивать российские самолеты, или наоборот, и что будет дальше? Тогда мы ничего не извлекли из уроков последних 50 лет «холодной войны» и прокси-войн. Я не выступаю за усиление военных действий, я выступаю за политическое урегулирование", — заявил лидер лейбористов.
Отвечая на вопросы журналистов о том, как «наказать» президента Сирии Башара Асада, Корбин сказал, что «с Асадом нужно поступать в рамках международного права, через санкции, при необходимости через ООН, а также через давление со стороны стран, его поддерживающих, и стран, поддерживающих оппозицию».
"Необходимо сдержать конфликт, найти решение, которое учитывает интересы всех групп в Сирии, курдов и остальных, чтобы они могли сказать свое слово", — отметил Корбин.
Глава Лейбористской партии вновь подчеркнул, что парламент Великобритании должен принимать участие в консультациях относительно любых военных действий.
"Парламент должен участвовать в консультациях. Уроки Ирака, уроки доклада Чилкота должны быть приняты к сведению. Должен быть нормальный процесс консультаций. Мы выбираем парламент, мы выбираем парламентариев, они должны сказать свое слово. Кабинету министров не следует принимать такое решение одному", — сказал он.
В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии В Иране заявили, что Израиль ответит за авиаудар по авиабазе в Сирии В США не исключили, что действия против Сирии предпримут несколько стран
Комментарии  Ещё 156 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии182
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство24
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»230
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса313
Участники Саммита Америк встревожены13
Новости партнеров
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение