Россия, США и ЕС должны искать решение конфликта в Сирии, заявил Корбин

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

В четверг состоится совещание британского кабинета министров под председательством Мэй, посвященное возможному участию в бомбардировках Сирии.

"Сотни тысяч людей погибли в Сирии, миллионы стали вынужденными беженцами. Многие живут в страшной нищете и отчаянии. Должно быть политическое решение. Россия, Америка, ЕС, все соседние страны, Иран, Саудовская Аравия должны участвовать в обеспечении того, чтобы было реальное перемирие, политические процесс, который даст надежду сирийцам в будущем. Больше бомбардировок, больше убийств, больше войны не спасет жизни, а только отнимет жизни и распространит войну", — заявил Корбин журналистам.

Он призвал вспомнить об уроках военного вторжения в Ирак , а также о выводах комиссии Чилкота по войне в Ираке.

Комиссия под председательством Джона Чилкота в 2016 году заключила, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня, говорилось в докладе комиссии.

"Я хочу видеть всю картину, потому что я хотел бы видеть мир, конец войны в Сирии. Это означает, что Америка и Россия должны отойти назад, поговорить друг с другом. Бомбардировки приведут к эскалации конфликта. Представьте себе сценарий, при котором американские ракеты будут сбивать российские самолеты, или наоборот, и что будет дальше? Тогда мы ничего не извлекли из уроков последних 50 лет «холодной войны» и прокси-войн. Я не выступаю за усиление военных действий, я выступаю за политическое урегулирование", — заявил лидер лейбористов

Отвечая на вопросы журналистов о том, как «наказать» президента Сирии Башара Асада , Корбин сказал, что «с Асадом нужно поступать в рамках международного права, через санкции, при необходимости через ООН , а также через давление со стороны стран, его поддерживающих, и стран, поддерживающих оппозицию».

"Необходимо сдержать конфликт, найти решение, которое учитывает интересы всех групп в Сирии, курдов и остальных, чтобы они могли сказать свое слово", — отметил Корбин.

Глава Лейбористской партии вновь подчеркнул, что парламент Великобритании должен принимать участие в консультациях относительно любых военных действий.

"Парламент должен участвовать в консультациях. Уроки Ирака, уроки доклада Чилкота должны быть приняты к сведению. Должен быть нормальный процесс консультаций. Мы выбираем парламент, мы выбираем парламентариев, они должны сказать свое слово. Кабинету министров не следует принимать такое решение одному", — сказал он.

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».

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