Мэттис: угроза военным США в Сирии — достаточный повод для применения силы

"У нас есть подразделения на месте в Сирии… Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие", — сказал он, отвечая на вопрос одного из конгрессменов о правовых основаниях, на которых США могут применить силу в Сирии в ответ на применение химического оружия.

При этом Мэттис напомнил, что президент может принять решение о применении военной силы в обход конгресса.

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