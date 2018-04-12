ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Необходимость защитить присутствующих в Сирии американских военных от возможного применения химического оружия является достаточным основанием для того, чтобы президент США Дональд Трамп принял решение о применении силы в Сирии, заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"У нас есть подразделения на месте в Сирии… Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие", — сказал он, отвечая на вопрос одного из конгрессменов о правовых основаниях, на которых США могут применить силу в Сирии в ответ на применение химического оружия.
При этом Мэттис напомнил, что президент может принять решение о применении военной силы в обход конгресса.
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