Психологи ЮВО готовы к приему военнослужащих молодого пополнения призывной кампании «Весна-2018»

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ЮВО.

Специалисты Центра психологической работы Южного военного округа (ЮВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приему новобранцев, которые будут призваны в войска ЮВО в ходе стартовавшей призывной кампании «Весна-2018».

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ЮВО, исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.