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Психологи ЮВО готовы к приему военнослужащих молодого пополнения призывной кампании «Весна-2018»
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Психологи ЮВО готовы к приему военнослужащих молодого пополнения призывной кампании «Весна-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ЮВО.
Специалисты Центра психологической работы Южного военного округа (ЮВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приему новобранцев, которые будут призваны в войска ЮВО в ходе стартовавшей призывной кампании «Весна-2018».
На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.
Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.
Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ЮВО, исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
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