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Сирия: сколько у Трампа и Путина боевой мощи
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Сирия: сколько у Трампа и Путина боевой мощи 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
«Приготовься, Россия»: после угрозы президента США Дональда Трампа использовать ракеты в Сирии весь мир волнуется, может ли быть нанесен военный удар и когда. Президент США обвиняет президента Сирии Башара Асада в том, что он якобы использовал отравляющий газ в городе Дума. Эксперты по вопросам безопасности предостерегают от возможных последствий действий США. Даже если Трамп слегка пошел на попятную в «Твиттере» («Я никогда не говорил, когда произойдет нападение»), обстановка вокруг Сирии продолжает оставаться крайне напряженной. Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила о том, что на этот раз администрация Трампа обдумывает возможность нанесения более мощного удара, чтобы послать четкий сигнал. Но у кого вообще есть огневая мощь вокруг Сирии и в каком количестве? Вот наш обзор.
Сухопутные войска: преимущество у России, но это вряд ли имеет значение
Будучи защитницей правителя Сирии Башара Асада, Россия в военном плане по-прежнему обширно присутствует в этой стране, охваченной гражданской войной. Число российских военнослужащих в Сирии составляет от 5 до 10 тысяч человек. У США — лишь около 5 тысяч человек в Ираке и в Сирии. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом издания «Фокус» военный эксперт Альберт А. Штахель (Albert A. Stahel). Наряду с двумя базами в Сирии у Москвы есть в этой стране военные советники, которые поддерживают вооруженные силы Асада. Что это означает для боевой мощи?
Штахель заявляет: «Число солдат не имеет значения. В случае конфронтации эти сухопутные войска играют незначительную роль». ВВС: огромное преимущество США США  Штахель указывает на несколько баз США за границей, из которых могут быть нанесены воздушные удары по сирийской территории.
Катар: в этом государстве Персидского залива у США имеется одна из крупнейших военных баз на Ближнем Востоке. Там находятся, в частности, истребители F16 и сверхдальние стратегические бомбардировщики B-52.
Диего-Гарсия: на этом маленьком острове в Индийском океане расположена совместная база Великобритании и США. Американцы используют ее для военных и разведывательных целей. По словам военного эксперта Штахеля, там размещены американские тяжелые стратегические бомбардировщики В-2.
Кипр: здесь у Великобритании, одного из важнейших союзников США в Сирии, имеются две военные базы. Там размещены шесть боевых самолетов типа «Торнадо» GR.4, которые используются и в Ираке. Турция: ВВС США используют также военную базу в Инджирлике на юге Турции в рамках своих военных действий в Ираке и Афганистане. Здесь якобы размещены американские истребители F22 и даже около 50 атомных бомб В61.
Россия
У Москвы есть военно-морская база в сирийском портовом городе Тартусе и военно-воздушная база Хмеймим в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Там готовы к применению зенитно-ракетные системы типа С-300 и С-400 для защиты российских баз. Каждый комплекс С-400 может быть оснащен 32 ракетами. Кроме того, российская газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, например, в российском Министерстве обороны, перечисляет среди прочего военные комплексы России в Сирии и ее окрестностях: — восемь зенитных ракетных комплексов «Бук» со 128 ракетами (одна такая ракета якобы сбила в 2014 году пассажирский самолет МН17 над Украиной);
— пушечно-ракетные зенитные комплексы ближнего действия типа «Панцирь»;
— шесть истребителей-бомбардировщиков типа Су-34.
Имеются также истребители. Газета «Ведомости» говорит о 18 истребителях типа Сухой Су-30 и Су-35. Военный эксперт Штахель считает, что в этом районе могут быть от силы 25 российских боевых самолетов.
Что это означает для боевой мощи? «С помощью истребителей-бомбардировщиков Россия хотя и может бомбить Алеппо или Восточную Гуту, однако это несопоставимо с боевой мощью США и их союзников. В воздушной войне сильны американцы», — говорит Штахель. Совместно со своими союзниками США могут осуществлять налеты на Сирию с многих сторон. Большим преимуществом США стоит считать множество военных баз, в то время как русские имеют в Сирии лишь две. «У американцев — 157 одних только истребителей-перехватчиков и 354 истребителя-бомбардировщика, которые они могут перемещать за несколько часов на различные военные базы».
Военно-морские силы: у США преимущество, но относительное
У США — самый большой флот авианосцев в мире. В настоящее время в Средиземном море находится, в частности, эсминец «Дональд Кук». Известно, что он оснащен крылатыми ракетами типа «Томагавк» и прибыл в такое место, из которого его оружие может ударить по Сирии. Этот военный корабль еще 2003 году обстреливал крылатыми ракетами цели в Ираке. Военный эксперт Штахель предполагает, кроме того, что в Средиземном море находятся несколько американских подводных лодок, которые в любой момент могут запустить крылатые ракеты. Сколько? Неизвестно. Кроме того, в Средиземное море находится соединение США с авианосцем «Гарри Трумэн». Это военное соединение сопровождает в настоящее время также немецкий фрегат «Гессен». Однако министерство обороны в Берлине опровергло догадки, что этот немецкий фрегат из-за запланированного военного удара США по Сирии уже на пути в Средиземное море. Как указывается, речь идет лишь о «давно запланированных учениях». Россия
Для России стратегически важна база военно-морского флота в сирийском порту Тартус. Это единственная военно-морская база России в Средиземном море. Согласно одному газетному сообщению, Москва располагает вблизи Сирии двумя фрегатами типа 11356 (класс «Адмирал Григорович»), оснащенными 64 ракетами. Что это означает для боевой мощи? «Боевая мощь американских военно-морских сил невероятна», — говорит Штахель. Однако ВВС можно задействовать намного быстрее, поскольку авианосцам требуется много времени, чтобы приблизиться к Сирии. «Таким образом, военно-морские силы вряд ли будут играть сначала какую-либо роль, заявленные перемещения служат, скорее всего, для устрашения. Это изменится лишь с течением времени, когда флоты действительно приблизятся к Сирии», — говорит Штахель.
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