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Россия отмечает День Победы
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Россия отмечает День Победы 

Авторадио 4 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
9 мая — это особый праздник. Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину победы советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции в этот праздник россияне отдают дань памяти погибшим солдатам, возлагают цветы и венки. Ежегодно в День Победы проводятся парады и торжественные построения, гремят праздничные салюты. Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока первыми в России отметили День Победы. В частности, по центральной площади камчатской столицы в составе 11 парадных расчётов прошли более 800 военнослужащих и проследовала 21 единица военной техники. Впервые морские пехотинцы показали местным жителям так называемые комплекты солдат будущего — экипировку «Ратник». А в Хабаровске женщины-военнослужащие впервые приняли участие в параде. Во Владивостоке горожане впервые увидели новые бронетранспортёры БТР-82А.
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