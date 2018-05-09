Россия отмечает День Победы 

9 мая — это особый праздник. Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину победы советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции в этот праздник россияне отдают дань памяти погибшим солдатам, возлагают цветы и венки. Ежегодно в День Победы проводятся парады и торжественные построения, гремят праздничные салюты. Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока первыми в России отметили День Победы. В частности, по центральной площади камчатской столицы в составе 11 парадных расчётов прошли более 800 военнослужащих и проследовала 21 единица военной техники. Впервые морские пехотинцы показали местным жителям так называемые комплекты солдат будущего — экипировку «Ратник». А в Хабаровске женщины-военнослужащие впервые приняли участие в параде. Во Владивостоке горожане впервые увидели новые бронетранспортёры БТР-82А.