Ещё
Лазерный комплекс «Пересвет» могут показать на параде Победы в Москве в ближайшие 2-3 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам придумали новый налог
Россиянам придумали новый налог

Лазерный комплекс «Пересвет» могут показать на параде Победы в Москве в ближайшие 2-3 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» может быть показан на параде Победы в Москве в ближайшие два-три года, сейчас он проходит модернизацию. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью, опубликованном в субботу на сайте телеканала «Звезда».
"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, будет ли комплекс представлен на параде Победы.
ТАСС: последние новости
Пресс-секретарь Мун Чжэ Ина заявил, что США не будут выводить свои войска из Южной Кореи Британские истребители будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем Первый корабль проекта 22800 приступит к испытаниям на Ладоге в середине мая
Комментарии  Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете95
Украина приготовила «освободительный поход» на Крым187
Названа причина задержания Навального489
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением18
Россиянам придумали новый налог104
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
00:58
Украина приготовила «освободительный поход» на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение