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Жители Нью-Йорка и Окленда протестовали против американской агрессии
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Жители Нью-Йорка и Окленда протестовали против американской агрессии 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Антивоенные демонстрации прошли в выходные в нескольких городах США. Их участники выразили протест против военной агрессии США по всему миру, в частности в Сирии. Активисты держали в руках плакаты «Прекратите войны США дома и за рубежом», «США, руки прочь от Сирии» и «Они солгали об Ираке, лгали о Ливии и лгут о Сирии».
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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