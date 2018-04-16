В Париже назвали смешными сравнение ударов по Сирии с вторжением в Ирак 

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, который ранее занимал должность госсекретаря по европейским делам, не видит никаких параллелей между вторжением США в Ирак в 2003 году, против которого тогда выступало руководство Франции, и ударами по Сирии в прошедшую субботу.
"Это смешное сравнение. Та ситуация имеет ничего общего с нынешней. Тогда со стороны Ирака не было никакой агрессии. И это был наш довод с Жаком Шираком (президент Франции 1995-2007 гг —ред.) и Домиником де Вильпеном (министр иностранных дел 2002-2004 гг, премьер-министр 2005-2007 гг— ред.). Нет иракской агрессии, нет иракской угрозы: почему вы будете атаковать государство, которое вам не угрожает? Поэтому мы боролись с Жаком Шираком и Домиником де Вильпеном против войны. В нынешней ситуации все совершенно иначе: есть агрессия, агрессия с использованием химического оружия против сирийского народа, есть агрессия в отношении одного из основных прав — международного права, которое запрещает использование химического оружия", — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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