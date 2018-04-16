В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

«В субботу и воскресенье мы все стали свидетелями очередного нарушения международного права, очередной агрессии ряда стран против суверенной Сирийской Арабской Республики. Вы знаете позицию России , которая была четко и однозначно сформулирована в заявлении главы российского государства», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку США и союзников на Сирию «актом агрессии против суверенного государства».

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — говорилось в тексте обращения Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Совместная операция трех западных государств прошла ночью 14 апреля. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, все они достигли цели. В Генеральном штабе ВС России заявили, что были запущены 103 ракеты, 71 из них удалось перехватить средствами сирийской ПВО.