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Росавиация предупредила о возможной опасности для полетов вблизи Сирии
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Росавиация предупредила о возможной опасности для полетов вблизи Сирии 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в разосланной по авиакомпаниям телеграмме, сообщает ТАСС.
«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию)», — сказал источник агентства в одной из авиакомпаний.
Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования.
Ранее 10 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в случае принятия решения о военном ударе по Сирии, основными целями станут химические объекты сирийских властей. Он уточнил, что удары не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон, а окончательное решение о возможном силовом ответе на «химатаку» будет принято в ближайшие дни.
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