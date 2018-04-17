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Путин назвал удары США, Великобритании и Франции актом агрессии против Сирии
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Путин назвал удары США, Великобритании и Франции актом агрессии против Сирии 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что ракетные удары по военным и гражданским объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции являются актом агрессии и нарушением норм международного права, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.
Во время разговора также была акцентирована важность проведения в Сирии миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тщательного и объективного расследования.
«С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счёт», — сообщает пресс-служба.
Кроме того, в ходе разговора произошел обмен мнениями по вопросам, которые связаны с реализацией проекта «Северный поток-2».
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по военным и гражданским объектам в Сирии. Лидеры государств приняли это решение после возможной. Это стало ответом на возможную химическую атаку на город Дума.
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