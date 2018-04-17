Путин назвал удары США, Великобритании и Франции актом агрессии против Сирии

«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН , и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Во время разговора также была акцентирована важность проведения в Сирии миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тщательного и объективного расследования.

«С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счёт», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, в ходе разговора произошел обмен мнениями по вопросам, которые связаны с реализацией проекта «Северный поток-2».