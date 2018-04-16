Мусульмане РФ «глубоко возмущены» агрессией США и союзников против Сирии

"Президиум ЦДУМ России выражает гневное осуждение ракетно-бомбовых ударов США, Англии Франции против многострадальной Сирийской Арабской Республики. Эскалация ситуации вокруг Сирии, предлогом к которой стал мнимый инцидент с применением отравляющих веществ, подрывает всю систему существующих международных отношений", — говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что мусульмане России решительно осуждают нападение на суверенное государство, которое находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Не имеющие законной основы силовые действия США и их союзников, отмечается в обращении, «по сути, потакают террористам, уже семь лет терзающим сирийский народ, ввергнув его в пучину гражданской войны и гуманитарной катастрофы».

"Глубокое возмущение вызывает и то, что этот акт грубой и циничной агрессии совершен без санкции Совета Безопасности ООН , в нарушение устава ООН , всех норм и принципов международного права", — заявили в ЦДУМ.

В мусульманской организации призвали все мировое сообщество решительно осудить силовую акцию США и их союзников. «Мы призываем Лигу арабских стран внести достойный вклад в мирное решение сирийской проблемы, сохранение единства Сирии и восстановление этой многострадальной страны», — добавили в ЦДУМ.