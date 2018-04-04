Трамп «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии , расценив военное вмешательство США слишком дорогостоящим и выгодным в первую очередь другим странам, передает Reuters . «Я скоро приму решение», — уточнил он, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Наша главная миссия состояла в устранении «Исламского государства» (запрещенного в РФ ). «Мы почти завершили эту миссию и очень скоро примем решение в координации с остальными о том, что делать далее», — сказал Трамп.

«Я хочу, чтобы мы вышли. Я желаю вернуть войска домой», — добавил хозяин Белого дома.

Около 2 000 американских военнослужащих ведут борьбу с ИГ в Сирии, объявил генерал Джозеф Вотел , который командует войсками на Ближнем Востоке.

После теракта 11 сентября 2001 года США потратили более 7 триллионов долларов на борьбу с террористами на Ближнем Востоке и в Азии, уточнил Дональд Трамп.