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Трамп «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии
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Трамп «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: Военное обозрение
Президент Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии, расценив военное вмешательство США слишком дорогостоящим и выгодным в первую очередь другим странам, передает Reuters. «Я скоро приму решение», — уточнил он, выступая перед журналистами в Белом доме.
«Наша главная миссия состояла в устранении «Исламского государства» (запрещенного в РФ). «Мы почти завершили эту миссию и очень скоро примем решение в координации с остальными о том, что делать далее», — сказал Трамп.
«Я хочу, чтобы мы вышли. Я желаю вернуть войска домой», — добавил хозяин Белого дома.
Около 2 000 американских военнослужащих ведут борьбу с ИГ в Сирии, объявил генерал Джозеф Вотел, который командует войсками на Ближнем Востоке.
После теракта 11 сентября 2001 года США потратили более 7 триллионов долларов на борьбу с террористами на Ближнем Востоке и в Азии, уточнил Дональд Трамп.
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