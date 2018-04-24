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Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро
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Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Вечерний Ставрополь
Известно, что учения были плановые и проходили в два этапа. Сначала отрабатывались ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на станции метро «Алабинская», оказание помощи пострадавшим, взаимодействие сил оперативного штаба с правоохранителями, спасателями и властями.
На втором этапе отрабатывались ликвидация ЧС и задержание террористов.
По данным самих силовиков, участвовавшие в учении продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.
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