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Для курских призывников организуют «горячую линию»
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Для курских призывников организуют «горячую линию» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Молодые люди и их родственники смогу проконсультироваться со специалистами
С 1 апреля в военном комиссариате Курской области начнут работать телефоны «горячей линии». Куряне смогут задать вопросы по призыву на военную службу по телефонам: 8 (4712) 70-07-62; 70-07-51; 70-07-63;70-07-46 ежедневно с 9.00 до 18.00.
Кроме того, призывники и их родственники могут проконсультироваться в Западном военном округе в Санкт-Петербурге: 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70.
Также на вопросы ответят и в Военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону: 8-495-917-13-45.
В 56-й военной прокуратуре организован консультационный центр по оказанию правовой помощи: (4712) 52-97-10, (4712) 52-96-11. Получить необходимые разъяснения можно и в 56-м военном следственном отделе по телефонам (4712) 54-83-20 и 58-47-94. Также работает интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по ЗВО.
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