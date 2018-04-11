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«Трамп блефует и играет с Россией в игру „оголенный нерв“
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«Трамп блефует и играет с Россией в игру „оголенный нерв“ 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Угрозы Трампа направить ракеты в нашу сторону серьезно аргументированы. Но я подозреваю, что все-таки Трамп все еще блефует. Он не намерен реально наносить ущерб России в виде ее вооруженных формирований, которые находятся на территории Сирии. Если в нашу сторону полетят „умные“ американские ракеты, то Россия, конечно же, их будет сбивать. Трамп играет в игру под названием „дергаю за оголенный нерв“. Причем игра может оказаться достаточно серьезной. И атаки по базам, где будут находиться наши советники и военнослужащие, вероятны.
Чтобы понять политико-психологический портрет Трампа, следует вспомнить его недавний проигрыш психологического противостояния с Ким Чен Ыном. Этот северокорейский лидер весьма непредсказуем. Он сказал: „если вы стрельнете — стрельну и я“. И, похоже, Трамп ему поверил. Лететь северокорейским ракетам до Штатов недалеко. Ракеты уже испытаны.
Совсем другое дело — Путин. Это игрок, за которым стоят мощные вооруженные силы и мощная ракетно-ядерная держава. Трамп всей своей линией поведения последнего времени хочет показать, что ему не страшен такой противник, как Россия, поэтому он будет ее дергать.
Лично я очень осторожно оцениваю прямое противостояние Трампа и Путина и ракетно-ядерное противоборство России и США. А что касается локальных конфликтов, то здесь взаимное щупанье нервов вероятно, как и использование имеющегося оружия.
Думаю, что говорить о втором Вьетнаме не имеет смысла. В Сирии все-таки нет такого жесткого разделения на противоборствующие стороны, как это было во Вьетнаме. Хотя американцы пытались клонировать в Сирии вьетнамскую ситуацию. Но им не удалось создать там параллельной государственности. Все, что сейчас там есть, — это наша борьба с бандитами разных мастей.
Я считаю, что в Сирии мы имеем военно-полицейскую операцию по наведению порядка в стране. Россия же оказывает частную военную помощь в небе на основании принятых законов. Чтобы устроить второй Вьетнам, Штатам надо выступить на чьей-то стороне, а это уже прямая конфронтация с Россией на предмет захвата Сирии.
Тем не менее, надо сказать, что зачистка Владимиром Васильевым Дагестана и перенос нашей базы из Астрахани в Каспийск, видимо, имеет какую-то связь с нарастающим конфликтом в Сирии. Недаром ведь начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов недавно заявил, что мы ответим всеми имеющимися средствами в случае агрессии против Сирии.
Сейчас создается военно-морская группировка. Создана и укреплена группировка кораблей Черноморского флота. С других флотов подходит подкрепление. Развернута база в Тартусе (пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии, — ред.). Радиолокационный комплекс в Сирии работает на полную мощность. Мы поставили арабам новые ЗРПК „Панцирь“ в количестве 40 штук. А флотилию в Каспийск, видимо, перебрасывают с точки зрения эффективности удара крылатыми ракетами в случае необходимости.
Кроме того, сегодня прошла информация, что некоторые военно-космические и стратегические силы приведены в повышенную боевую готовность. Это показывает, что наше военно-политическое руководство трезво оценивает ситуацию и готовится к любым вызовам в регионе».
Фото: mil.ru.
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