«Трамп блефует и играет с Россией в игру „оголенный нерв“

«Угрозы Трампа направить ракеты в нашу сторону серьезно аргументированы. Но я подозреваю, что все-таки Трамп все еще блефует. Он не намерен реально наносить ущерб России в виде ее вооруженных формирований, которые находятся на территории Сирии . Если в нашу сторону полетят „умные“ американские ракеты, то Россия, конечно же, их будет сбивать. Трамп играет в игру под названием „дергаю за оголенный нерв“. Причем игра может оказаться достаточно серьезной. И атаки по базам, где будут находиться наши советники и военнослужащие, вероятны.

Чтобы понять политико-психологический портрет Трампа, следует вспомнить его недавний проигрыш психологического противостояния с Ким Чен Ыном . Этот северокорейский лидер весьма непредсказуем. Он сказал: „если вы стрельнете — стрельну и я“. И, похоже, Трамп ему поверил. Лететь северокорейским ракетам до Штатов недалеко. Ракеты уже испытаны.

Совсем другое дело — Путин. Это игрок, за которым стоят мощные вооруженные силы и мощная ракетно-ядерная держава. Трамп всей своей линией поведения последнего времени хочет показать, что ему не страшен такой противник, как Россия, поэтому он будет ее дергать.

Лично я очень осторожно оцениваю прямое противостояние Трампа и Путина и ракетно-ядерное противоборство России и США . А что касается локальных конфликтов, то здесь взаимное щупанье нервов вероятно, как и использование имеющегося оружия.

Думаю, что говорить о втором Вьетнаме не имеет смысла. В Сирии все-таки нет такого жесткого разделения на противоборствующие стороны, как это было во Вьетнаме. Хотя американцы пытались клонировать в Сирии вьетнамскую ситуацию. Но им не удалось создать там параллельной государственности. Все, что сейчас там есть, — это наша борьба с бандитами разных мастей.

Я считаю, что в Сирии мы имеем военно-полицейскую операцию по наведению порядка в стране. Россия же оказывает частную военную помощь в небе на основании принятых законов. Чтобы устроить второй Вьетнам, Штатам надо выступить на чьей-то стороне, а это уже прямая конфронтация с Россией на предмет захвата Сирии.

Сейчас создается военно-морская группировка. Создана и укреплена группировка кораблей Черноморского флота. С других флотов подходит подкрепление. Развернута база в Тартусе (пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии, — ред.). Радиолокационный комплекс в Сирии работает на полную мощность. Мы поставили арабам новые ЗРПК „Панцирь“ в количестве 40 штук. А флотилию в Каспийск, видимо, перебрасывают с точки зрения эффективности удара крылатыми ракетами в случае необходимости.

Кроме того, сегодня прошла информация, что некоторые военно-космические и стратегические силы приведены в повышенную боевую готовность. Это показывает, что наше военно-политическое руководство трезво оценивает ситуацию и готовится к любым вызовам в регионе».

Фото: mil.ru.