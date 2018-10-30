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Два ярославских сувенира признали лучшими в стране. Как они выглядят
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Два ярославских сувенира признали лучшими в стране. Как они выглядят 

76.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: 76.ru
По мнению жюри, модная салфетка для столовых приборов — лучшая идея сувенира
Ярославцы отправили на всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» пять работ. Две из них заняли призовые места. В номинации «Идея сувенира» первое место заняла салфетка для столовых приборов «Пир на Волге. Ничто не предвещало еды» Людмилы и Тимофея Красниковых. А лучшим сувениром-игрушкой стали «Тыгыдымские кони» от этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым» Ярославской области.
— Жюри конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев. В их числе — соответствие номинации, использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Тыгыдымский конь стал лучшим сувениром-игрушкой
Также второе место в номинации «Сувенир года» получили магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля» ярославцев Людмилы и Даниила Красниковых. Третье место в номинации «Гастрономический сувенир» заняла «Тыгыдымская черная соль», а в номинации «Сувенир события» — коллекция брошей-значков «Раз, два… Кабачок!» Светланы Шаровой.
Всего в этом году участие приняло 2296 авторов из разных регионов страны. К финалу были допущены 317 работ.
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