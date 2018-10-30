Два ярославских сувенира признали лучшими в стране. Как они выглядят

По мнению жюри, модная салфетка для столовых приборов — лучшая идея сувенира

Ярославцы отправили на всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» пять работ. Две из них заняли призовые места. В номинации «Идея сувенира» первое место заняла салфетка для столовых приборов «Пир на Волге. Ничто не предвещало еды» Людмилы и Тимофея Красниковых. А лучшим сувениром-игрушкой стали «Тыгыдымские кони» от этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым» Ярославской области

— Жюри конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев. В их числе — соответствие номинации, использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Тыгыдымский конь стал лучшим сувениром-игрушкой

Также второе место в номинации «Сувенир года» получили магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля» ярославцев Людмилы и Даниила Красниковых. Третье место в номинации «Гастрономический сувенир» заняла «Тыгыдымская черная соль», а в номинации «Сувенир события» — коллекция брошей-значков «Раз, два… Кабачок!» Светланы Шаровой.

Всего в этом году участие приняло 2296 авторов из разных регионов страны. К финалу были допущены 317 работ.

Читайте также: ярославцев приглашают присоединиться к всероссийской акции по сдаче крови. Где и когда можно будет стать донором.