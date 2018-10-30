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Премьер Молдавии пообещал юбилейному пассажиру из Минска прием и экскурсию
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Премьер Молдавии пообещал юбилейному пассажиру из Минска прием и экскурсию 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Первый самолет белорусской компании «Белавиа» приземлился сегодня, 30 октября, точно по расписанию в Международном аэропорту молдавской столицы, преодолев расстояние между городами почти за полтора часа, передает БЕЛТА. С этого дня, судя по всему, Кишинев стал 51-м регулярным направлением авиакомпании, а Молдавия — 28-й страной в географии полетов белорусского перевозчика.
По сообщению авиакомпании, рейсы между двумя государствами, учитывая возросший коммерческий интерес, будут выполняться пять раз в неделю. Вылет из Минска — в 13.00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, а в 08.00 — по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут отправляться в рейс в 14.05 по вторникам, четвергам и воскресеньям, и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в аэропорт Минск в 16.30 и 11.30 соответственно.
Стоимость полета, уточняют операторы, в одну сторону — от 83 евро, а в оба конца билет будет дешевле — от 153 евро. Планируется, что перелеты будут выполняться на самолетах типа Embraer 175. Правда, сегодня — с учетом высокой загрузки первого рейса — самолет заменили на более вместительный.
Кстати, среди пассажиров из Кишинева был и премьер-министр Молдавии Павел Филип, который уже пообещал тысячному белорусскому пассажиру нового рейса экскурсию в правительство страны. Об этом он заявил на презентации рейса в аэропорту. Вместе с премьером в Минск направилась и официальная делегация, которой предстоит обсудить с коллегами широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. По мнению молдавского премьера, которого цитирует агентство, «отношения между обеими странами сегодня на беспрецедентно высоком уровне — политическом и экономическом».
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