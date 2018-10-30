Ещё
Почти 200 туристов заблокированы в итальянских Альпах из-за снега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вынесли в крови несколько человек»
«Вынесли в крови несколько человек»

Почти 200 туристов заблокированы в итальянских Альпах из-за снега 

РИА Новости + ещё 2 21 час назад
РИМ, 30 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Почти 200 туристов с субботы не могут покинуть горный курорт в итальянских Альпах из-за прошедшего снегопада, заявили РИА Новости в горноспасательной службе провинции Больцано.
"Там находятся 180 человек, среди них туристы и персонал отелей. Сообщения об оказании срочной помощи нам не поступали, думаю, она и не понадобится. Люди находятся в гостиницах и обеспечены всем необходимым", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас местные власти принимают решение о том, как разблокировать три дороги, ведущие к курортной местности.
Толщина выпавшего снежного покрова в районе Стельвио превысила метр. Перевал находится на высоте 2,5 километра. Как передают местные СМИ, оставшиеся в гостиницах сохраняют спокойствие и радуются продленному отдыху.
В генконсульстве в РФ в Милане РИА Новости заявили, что сообщений от российских туристов, оказавшихся в зоне природного происшествия, не поступало.
Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны «красный» (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Всего в настоящее время жертвами непогоды стали девять человек.
Последние новости
Трамп рассказал американцам о беспомощной России Отшельница рассказала, как живет одна в целом селе "Огромная угроза'': в Польше обеспокоились из-за нехватки украинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов318
Такого не видели три десятилетия108
Падение москвички в ТЦ попало на видео271
«Вынесли в крови несколько человек»39
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко664
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
00:23
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
00:42
Разгневанная толпа потребовала расправы над педофилом
Криминал Происшествия
00:43
«Вынесли в крови несколько человек»
Происшествия Статьи
01:44
Украинский националист исполнил на спор гимн пионеров
Украина В мире
03:27
«Краденое сбывают здесь же»
Общество Статьи
03:47
Моряков «Норда» встретили как героев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение