Ещё
МИД России призвал туристов в Тунисе проявлять бдительность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России призвал туристов в Тунисе проявлять бдительность 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
В Министерстве иностранных дел России призвали россиян проявлять повышенную бдительность в случае посещения Туниса, где 29 октября произошёл теракт.
«Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов в дружественном Тунисе, которая лишний раз подтверждает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях», — говорится в сообщении ведомства.
Там также выразили пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Одновременно обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма, в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране», — подчеркнули в МИД.
Ранее СМИ рассказали о связи устроившей взрыв в Тунисе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
В Китае запретили фотографироваться с пандами за плату Пилоты рассказали, что скрывают от пассажиров Крым в 2018 году посетили туристы из 132 стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде129
ЧП на Северном флоте, селфи с упавшего Boeing и другие события дня18
Умер Давид Черкасский24
Появились подробности о санкциях России против Украины57
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии153
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:46
Появились подробности о санкциях России против Украины
Политика Украина
01:50
Умер Давид Черкасский
Общество Украина
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение