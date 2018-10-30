МИД России призвал туристов в Тунисе проявлять бдительность

«Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов в дружественном Тунисе, которая лишний раз подтверждает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях», — говорится в сообщении ведомства.

Там также выразили пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Одновременно обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма , в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране», — подчеркнули в МИД.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.