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Почти 4,2 миллиона китайских туристов посетили Вьетнам в первые 10 месяцев 2018 года
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Почти 4,2 миллиона китайских туристов посетили Вьетнам в первые 10 месяцев 2018 года 

Национальный Туристический Союз 10 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Вьетнам посетили в общей сложности более 12,8 миллионов туристов, что на 22,4% больше, чем в прошлом году. Больше всего вырос турпоток из Южной Кореи — на 48,3%, из Финляндии — на 33,3% и из Китая — на 28,8%.
Среди иностранных туристов, посетивших Вьетнам, в первые 10 месяцев текущего года почти 10,4 миллиона прибыли по воздуху; примерно 2,3 миллиона добирались наземным транспортом, а остальные достигли Вьетнама морским путем.
10 миллионов туристов были выходцами из Азии; почти 1,7 млн человек — из Европы; 754,200 из Америки, в основном из США.
В 2018 году страна планирует принять около 16 млн иностранных и 78 млн внутренних туристов, а также получить доходы от индустрии путешествий в размере 27,5 млрд долларов.
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