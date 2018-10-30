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Крым в 2018 году посетили туристы из 132 стран
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Крым в 2018 году посетили туристы из 132 стран 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«132 страны официально посетили Крым. Все представители этих стран зарегистрированы в соответствующих органах МВД. Такого не было вообще никогда в Крыму», — заявил глава комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на форуме «Открытый Крым».
По его словам, сработал эффект бумеранга, и всё больше и больше людей хотели посмотреть, что такое Крым.
К настоящему времени полуостров посетили более 6 млн туристов. К концу года, по прогнозу, их число может достичь 7 млн  «Понятно, что больше всего туристов-россиян, на втором месте Украина, страны ближнего зарубежья. Что касается представителей порядка 120 стран, то их интересует, в первую очередь, исторически-познавательный туризм и лечебная составляющая», — уточнил Черняк.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ростуризм прогнозирует рекордный турпоток в Крым в 2018 году.
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