Крым в 2018 году посетили туристы из 132 стран

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«132 страны официально посетили Крым . Все представители этих стран зарегистрированы в соответствующих органах МВД . Такого не было вообще никогда в Крыму», — заявил глава комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на форуме «Открытый Крым».

По его словам, сработал эффект бумеранга, и всё больше и больше людей хотели посмотреть, что такое Крым.

К настоящему времени полуостров посетили более 6 млн туристов. К концу года, по прогнозу, их число может достичь 7 млн «Понятно, что больше всего туристов-россиян, на втором месте Украина, страны ближнего зарубежья. Что касается представителей порядка 120 стран, то их интересует, в первую очередь, исторически-познавательный туризм и лечебная составляющая», — уточнил Черняк.