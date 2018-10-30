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Названы наживающиеся на туристах города
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Названы наживающиеся на туристах города 

Lenta.ru + ещё 4 18 часов назад
Фото: Reuters
Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал ежегодный отчет, показывающий влияние туризма на развитие экономики различных городов мира. Результаты исследования размещены на сайте WTTC.
В рейтинг вошли 72 города, первую позицию занял Шанхай. Здесь вклад туризма в ВВП за 2017 год составил 35 миллиардов долларов. За ним следуют Пекин (32,5 миллиарда долларов) и Париж (28 миллиардов).
Также в топ-10 вошли Нью-Йорк (24,8 миллиарда долларов), Орландо (24,8 миллиарда), Токио (21,7), Бангкок (21,3), Мехико (19,7), Лас-Вегас (19,5) и Шэньчжэнь (19).
В октябре компания Mastercard опубликовала рейтинг Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день.
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