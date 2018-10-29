Россияне о том, как вместо Кипра оказываются в тюрьме

Российские туристы рассказывают, как вместо Северного Кипра оказываются в тюрьме

В соцсетях обсуждают историю жительницы Санкт-Петербурга Ирины Широбоковой , которая рассказала о массовых задержаниях в кипрском аэропорту Ларнака . Несмотря на двухлетний Шенген и оплаченный номер в отеле, ее также арестовали на границе.

Отель расположен в Северном Кипре, то есть непризнанной республике, оккупированной Турцией . Посещать эту территорию, оказывается, можно, но признаваться в своих намерениях в аэропорту — нельзя.

По словам Ирины, ничего не подозревающих туристов арестовывают на паспортном контроле, а потом отправляют в тюрьму в том же аэропорту.

«Меня остановили на паспортном контроле и сказали, что не пустят на «оккупированную Турцией территорию». Я сказала, что могу остаться хотя бы в южной части и снять себе жилье. Начался ад: меня задержали, от двух до семерых мужчин запугивали меня, очень агрессивно орали, время от времени угрожали: будешь возникать, можем что угодно с тобой сделать. Обещали создать сложности во всем Евросоюзе.

После этого они посадили меня в камеру тюрьмы прямо в аэропорту, где было много людей, у которых были такие же или еще более глупые предлоги задержания. Некоторые из них сидели в этой тюрьме уже по три-пять дней. Это женщины с детьми, много девушек, бабушка, которая ехала в гости к детям и внукам.

Меня выпустили только после того, как принудили подписать бумагу: в ней сообщалось, что я обязуюсь вернуть сумму, потраченную на мою депортацию. При этом суммы указано не было. Я была вынуждена подписать эту бумагу, чтобы не остаться в этой тюрьме на непонятный срок.

В результате меня и еще одну девушку, которую продержали так четыре дня, депортировали в Москву. Они нас тщательно обыскали и под конвоем, как преступниц, отвели в самолет. Они не отдавали паспорт, не объясняли почти ничего, что происходит.

В Москве было несколько допросов, и российские службы подтвердили: все, что с нами происходило на Кипре, незаконно! Теперь я жду, когда мне пришлют бумагу, в которой будут указаны неизвестные мне пока суммы билетов за депортацию. Прошлую девушку отправили так за 150 тысяч рублей».

Ирина подчеркнула, что ей остались непонятны мотивы и требования кипрских пограничников. По ее словам, они ничего не требовали, кроме той самой бумаги с невыписанной суммой, а просто удерживали и угрожали. «Непонятны причины для отказа въезда в страну, когда соблюдены все правила», — написала она.

Причиной ареста и депортации Ирины был оплаченный ваучер отеля на севере Кипра, подтвердил издатель газеты «Европа Кипр», журналист Андрей Авситидийский:

— С формальной точки зрения пограничники абсолютно правы. Ни в коем случае, если гражданин третьей страны прилетает в Республику Кипр, при прохождении пограничного контроля он не должен упоминать северные территории. Как только он об этом говорит, это на 99% означает депортацию.

— Многие такую ошибку совершают?

— Да, год назад было несколько серий прилетов граждан Израиля к нам. Большинство из них собирались поиграть в казино на северных территориях, и как минимум три случая помню, что на границе граждан Израиля просто депортировали.

— Поездки на север с юга или с севера на юг проблематичны?

— Абсолютно никакой проблемы нет, если вы прилетели отдохнуть в Республику Кипр, то есть в южную часть, а потом вам захотелось поехать на север Кипра. Никаких проблем с этим нет. Есть девять КПП, их можно пересечь как пешком, так и на машине. Вы берете с собой паспорт и на всякий случай документы, подтверждающие, что вы находитесь в такой-то гостинице, прилетели тогда-то. Пересекаете буферную зону, возвращаетесь, и никаких проблем с пересечением и возвращением быть не должно.

Месяцем раньше Ирина уже была на Кипре и посещала северные территории. Ее знакомые также свободно ездили в турецкую часть из греческой и обратно.

Ситуацию для Business FM прокомментировали в посольстве России на Кипре:

«В последнее время действительно наблюдается ужесточение миграционного контроля со стороны официальных властей за посещением иностранными гражданами непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Официальные власти не разрешают въезд в страну и депортируют граждан как России, так и других стран, прибывших в Республику Кипр через аэропорты города Ларнаки или города Пафоса и намеревающихся отдыхать в отелях на севере острова. Это может обнаружиться, если сотрудники миграционной службы попросят туристов предъявить туристический ваучер либо просто спросят о цели поездки. Кроме того, официальные власти Кипра рассматривают как незаконное прибытие граждан в страну через порты северной части, и в случае обнаружения соответствующих отметок в документе миграционная служба Кипра может запретить въезд гражданам в южную часть острова».

Однако ни на портале российского посольства на Кипре, ни на сайте МИД России предупреждений о правилах поведения на границе Южного Кипра нет. Более того, там даже упоминается, что кипрские власти разрешают перемещения между двумя территориями при условии, что изначально турист прибыл на греческую часть острова. Открытым остается вопрос и о жестоком и грубом обращении киприотов с российскими гражданами, среди которых есть пожилые и несовершеннолетние.