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В Китае ввели новый запрет для туристов
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Власти Китая запретили туристам фотографироваться с пандами 

Российская Газета + ещё 25 31 минуту назад
В заповедниках на юго-западе Китая туристам запретили приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться с ними. В питомниках установили камеры круглосуточного наблюдения.
Следить будут и за теми, кто должен охранять покой редких животных. Сотрудники парков за денежное вознаграждение позволяют посетителям сделать снимок. Это достаточно распространенное явление, пишет ТАСС со ссылкой на газету China Daily.
За фотосессию с пандой теперь грозит штраф — тысяча юаней (примерно 150 долларов США). На такие меры власти Китая пошли в связи с участившимися случаями контактов людей с животными, которые относятся к вымирающим или редким видам фауны. В частности, панды могут подхватить инфекции от туристов.
"Это ответ на призыв зоозащитников, которые долгое время агитировали за запрет коммерческой деятельности ради сохранения популяции млекопитающих", — заявил основатель организации по защите панд Чжао Хуавен.
Большая панда — медведь, родиной которого является центральный Китай. В стране животное находится под особой защитой, за убийство панды предусмотрена смертная казнь.
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