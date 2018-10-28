Туристам разрешили вернуться на курорт Боракай

Напомним, в апреле этого года находящийся в центральной части Филиппинского архипелага остров Боракай был закрыт в связи с серьезными экологическими проблемами. Посетивший курорт президент Родриго Дутерте пришел в ужас от ситуации, заявив, что остров превращается в "выгребную яму".

Было принято решение ввести карантин на срок "до шести месяцев", в ходе которого планировалось провести очистку острова, улучшить систему канализации, а заодно ликвидировать незаконно возведенные отели и прочие объекты туристической инфраструктуры.

Это вызвало определенное недовольство со стороны туроператоров и владельцев отелей острова, но правительство Филиппин подчеркнуло, что мера неизбежная, в противном случае остров в ближайшем будущем будет утрачен как курорт, "превратившись в свалку отходов".

На днях курорт вновь открылся для посещения туристами, но, как подчеркнули власти, это не означает возвращения к прежней ситуации. На курорте введены жесткие правила, призванные обеспечить сохранность природы. Так, каждый день остров могут посещать не более 19 тысяч туристов, при этом можно будет бронировать не более шести тысяч комнат в местных отелях, хотя гостиницы острова насчитывают 12 тысяч комнат.

Количество местных рабочих ограничено до 15 тысяч человек. На пляжах теперь запрещены торговля, вечеринки, распитие спиртных напитков, курение, услуги массажистов. Кроме того, в прибрежной зоне пока нельзя заниматься любыми водными видами спорта за исключением обычного плавания. Закрыты три казино, а также несколько отелей, которые были возведены без разрешений.

По словам властей, окончен лишь первый этап восстановления острова. Работы по улучшению системы канализации, расширению дорог и приведению в порядок деятельности гостиниц будут продолжены.