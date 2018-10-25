Ещё
О чем пилоты никогда не говорят пассажирам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Пилоты признаются, что они не говорят авиапассажирам всей правды о последствиях турбулентности, террористической угрозе и качестве уборки на борту, сообщает Daily Mail.
К примеру, летчики признаются, что им нелегко заметить аэропорт. "Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт — внизу слишком много огней!", — откровенничает пилот одной из авиакомпаний.
Летчик Рон Вагнер говорит, что никогда не станет объяснять пассажирам, насколько опасна турбулентность. Он, как и его коллеги, просто настоятельно рекомендует пассажирам во время всего полета находиться в кресле пристегнутыми. "Если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку, так как турбулентность может начаться в любой момент", — добавляет он.
Верикс Лин, пилот Air China добавил, что он никогда не расскажет пассажирам, если террорист начнет ему угрожать, утверждая, что на борту есть бомба. "Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета", — пояснил он.
Молодой пилот Энди Керр не рассказывает о возрасте лайнера, на котором людям предстоит лететь. "Я не упоминаю, что самолет, в котором мы находимся, был построен в 1968 году".
Рэндалл Каммингс скрывает от пассажиров, как мало времени уделяется уборке в перерывах между полетами: "Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом".
Его коллега, пилот Стюарт Ландау скромно замечает, что он вообще избегает неловких разговоров с пассажирами. "Если бы я ошибся или сделал что-то глупое, то пассажиры бы об этом не узнали. Есть вещи, которые лучше оставить невысказанными".
Последние новости
Шойгу раскрыл тайный замысел Запада: что хотят сделать с Россией Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбардировщик нештатно выпустил ракету под Челябинском111
Одобрены новые правила для «шенгена»8
Названа еще одна угроза для РФ от США14
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США1122
Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани76
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение