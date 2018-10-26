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Федор Конюхов хочет побить два мировых рекорда
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Федор Конюхов хочет побить два мировых рекорда на воздушных шарах 

РИА Новости + ещё 12 20 минут назад
Путешественник Федор Конюхов собирается в 2019 и 2020 годах установить два мировых рекорда на воздушных шарах — подняться на 25 километров в стратосферу и совершить двойной кругосветный полет, заявил РИА Новости руководитель штаба экспедиций Оскар Конюхов.
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"Полет в стратосферу на 25 километров на воздушном шаре у нас в апреле следующего года из Австралии. Шар уже построен", — сказал Конюхов.
Он также отметил, что это самый большой воздушный шар, когда-либо созданный за всю историю воздухоплавания: объем его оболочки составляет 100 тысяч кубических метров. В декабре 2018 года запланировано проверочное наполнение оболочки в Англии, где изготовлен воздушный шар. После этого оболочка, капсула и все вспомогательное оборудование будет отправлено в Австралию.
"В программе запланировано два полета на двух континентах. Первый полет пройдет в Австралии в марте-апреле 2019 года. Второй полет запланирован в сентябре 2019 года в России. Полет в Австралии будет считаться тренировочным", — уточнили в штабе Федора Конюхова.
Действующий мировой рекорд высоты для теплового шара принадлежит пилоту из Индии Виджайпату Синганья (Vijaypat Singhania) и был установлен в ноябре 2005 года. Индусу удалось подняться на высоту в 21 тысячу метров.
ДВОЙНАЯ КРУГОСВЕТКА
Также разрабатывается воздушный шар для двойного беспосадочного кругосветного путешествия, которое намечено на лето 2020 года, рассказал Конюхов-младший.
"Англичане — производители шара — сказали, что в 1999 году люди находились в воздухе 19 дней, а ты справился за 11. Второй оборот добавить и еще неделя, то мы считаем, что два оборота возможны. И начали проектировать шар", — сказал Конюхов.
В истории освоения воздушного пространства Земли было всего три успешных кругосветных полета на аэростатах. В 1999 году экипаж Бертрана Пикара (Швейцария) и Брайна Джонса (Англия) за 19 суток облетел планету в северном полушарии (Швейцария — Египет). Это была третья попытка команды.
В 2002 году американский пилот Стив Фоссетт с шестой попытки совершил одиночный кругосветный полет в южном полушарии. Маршрут пролегал с запада на восток из Австралии в Австралию. Пилот затратил на этот маршрут 13 суток, показав рекордную скорость полета — 320 километров в час.
Кроме того, было еще десять неудачных попыток совершить кругосветку на воздушном шаре.
В 2016 году российский пилот Федор Конюхов с первой попытки облетел вокруг света за 11 суток и установил два мировых рекорда: скорости и протяженности пройденного маршрута. Маршрут также пролегал с запада на восток из Австралии в Австралию.
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