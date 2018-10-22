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Расширен перечень ограничений на въезд в Россию
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За что могут запретить въезд в Россию 

Парламентская газета 2 часа назад
В Россию не пустят иностранцев и лиц без гражданства, если имеются сведения об их причастности к экстремизму или их счета заморожены в рамках борьбы с преступностью.
Соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ вступает в силу сегодня, 22 октября.
Расширен перечень ограничений на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства.
На территорию России не пустят тех, кто, по данным правоохранительных органов, причастен к экстремистской деятельности и терроризму.
Запрет распространяется и на случаи, когда средства иностранного гражданина заморожены решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма.
Также основанием для отказа в пересечении границы РФ служит вступившее в законную силу решения суда о замораживании банковских счетов или приостановке других операций с имуществом иностранца.
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