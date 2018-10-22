Иностранцам ограничили въезд в Россию

За что могут запретить въезд в Россию

Россию не пустят иностранцев и лиц без гражданства, если имеются сведения об их причастности к экстремизму или их счета заморожены в рамках борьбы с преступностью.

Соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ вступает в силу сегодня, 22 октября.

Расширен перечень ограничений на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства.

На территорию России не пустят тех, кто, по данным правоохранительных органов, причастен к экстремистской деятельности и терроризму.

Запрет распространяется и на случаи, когда средства иностранного гражданина заморожены решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма.

Также основанием для отказа в пересечении границы РФ служит вступившее в законную силу решения суда о замораживании банковских счетов или приостановке других операций с имуществом иностранца.