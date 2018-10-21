Самолет не смог приземлиться в Абакане из-за тумана

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Абакан, не смог приземлиться в аэропорту столицы Хакасии из-за сильного тумана и был отправлен на запасной аэропорт в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в справочной службе аэропорта Абакана.
"Сегодня утром самолет рейса SU1478 не смог приземлиться в Абакане из-за тумана и был отправлен на запасной аэропорт в Красноярске. Сейчас самолет уже вылетел из Красноярска, ожидаем его прилета", — сообщили в справочной.
Также был задержан рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Абакан. Как уточнили в справочной аэропорта, этот самолет еще не вылетел.
Аэропорт Абакан — гражданский международный аэропорт федерального значения.