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Самолет не смог приземлиться в Абакане из-за тумана
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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Абакане из-за тумана 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Абакан, не смог приземлиться в аэропорту столицы Хакасии из-за сильного тумана и был отправлен на запасной аэропорт в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в справочной службе аэропорта Абакана.
"Сегодня утром самолет рейса SU1478 не смог приземлиться в Абакане из-за тумана и был отправлен на запасной аэропорт в Красноярске. Сейчас самолет уже вылетел из Красноярска, ожидаем его прилета", — сообщили в справочной.
Также был задержан рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Абакан. Как уточнили в справочной аэропорта, этот самолет еще не вылетел.
Аэропорт Абакан — гражданский международный аэропорт федерального значения.
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