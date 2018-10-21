Назван лучший в мире аэропорт

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года.

Аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшей воздушной гаванью мира уже 31-й год подряд. Он занял первое место по версии премии Business Traveller Awards.

Первое место в номинации «Лучший аэропорт в Европе» принадлежит аэропорт Схипхол в Амстердаме, а лондонский Хитрой признан лучшим в мире для любителей шопинга, там самая выгодная для покупателей система возврата НДС по tax free.

Британская авиакомпания British Airways получила награду сразу в трех номинациях: «Лучший перевозчик на короткие расстояния», «Лучшая программа для постоянных клиентов» и «Лучший лаундж».

Лучшим лоукостером признаны также британцы, в этой категории победу присудили авиакомпании EasyJet , сообщает «Евро Пульс».

Российский «Аэрофлот» впервые стал лучшим перевозчиком Восточной Европы.

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года.