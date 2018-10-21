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Назван лучший в мире аэропорт
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Назван лучший в мире аэропорт 

ТК «Звезда» + ещё 7
Фото: Manfred Bail imagebroker.com Globallookpress
Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года.
Аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшей воздушной гаванью мира уже 31-й год подряд. Он занял первое место по версии премии Business Traveller Awards.
Первое место в номинации «Лучший аэропорт в Европе» принадлежит аэропорт Схипхол в Амстердаме, а лондонский Хитрой признан лучшим в мире для любителей шопинга, там самая выгодная для покупателей система возврата НДС по tax free.
Британская авиакомпания British Airways получила награду сразу в трех номинациях: «Лучший перевозчик на короткие расстояния», «Лучшая программа для постоянных клиентов» и «Лучший лаундж».
Лучшим лоукостером признаны также британцы, в этой категории победу присудили авиакомпании EasyJet, сообщает «Евро Пульс».
Российский «Аэрофлот» впервые стал лучшим перевозчиком Восточной Европы.
Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года.
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