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Как сильно подорожает отдых в Турции
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Туроператор рассказал, на сколько подорожает отдых в Турции 

РИА Новости + ещё 6
Фото: РИА Новости / Алена Палаженко
Цены на отдых в турецких отелях летом 2019 года вырастут в среднем на 10-15%, так как высокая загрузка прошедшим летом показала степень их востребованности, сообщил на встрече с журналистами коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.
"Пока комплектация цен по турецким отелям ещё продолжается, но общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год стоит ожидать, что стоимость отельных услуг вырастет на 10-15%", — сказал он.
"Но если посмотреть цены на одни и те же отели до кризиса между Россией и Турцией, то они были тогда выше, чем в 2018 году. В текущем году загрузка гостиниц в Турции была очень высокой, спрос сохраняется, поэтому цены вырастут", — прокомментировал ситуацию Юналан.
Представитель туроператора при этом обратил внимание на акции раннего бронирования, так как по ним отели предлагают скидки и более низкие цены.
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