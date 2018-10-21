Как сильно подорожает отдых в Турции

Туроператор рассказал, на сколько подорожает отдых в Турции

Цены на отдых в турецких отелях летом 2019 года вырастут в среднем на 10-15%, так как высокая загрузка прошедшим летом показала степень их востребованности, сообщил на встрече с журналистами коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

"Пока комплектация цен по турецким отелям ещё продолжается, но общая тенденция уже очевидна. В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30% по сравнению с предыдущим годом. На 2019 год стоит ожидать, что стоимость отельных услуг вырастет на 10-15%", — сказал он.

"Но если посмотреть цены на одни и те же отели до кризиса между Россией и Турцией, то они были тогда выше, чем в 2018 году. В текущем году загрузка гостиниц в Турции была очень высокой, спрос сохраняется, поэтому цены вырастут", — прокомментировал ситуацию Юналан.

Представитель туроператора при этом обратил внимание на акции раннего бронирования, так как по ним отели предлагают скидки и более низкие цены.