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Туристы любят путешествия больше, чем секс
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Туристы любят путешествия больше, чем секс 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © Fotolia / oneinchpunch
Одна из американских туристических компаний провела исследование, в котором выяснила, от чего готовы отказаться люди ради бесплатного путешествия, сообщает Travel and Leisure.
Опрос проводился среди людей от 18 до 36 лет. Эксперты задали участникам исследования вопрос: "От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это позволило вам бесплатно кататься по миру?"
Около 80% респондентов заявили, что они бы незамедлительно отдали пароль от своего аккаунта на развлекательном сайте, где за плату можно смотреть фильмы.
77% проголосовали за вариант "отказаться от кофе", 7% готовы бросить пить и 60% респондентов могли бы перестать употреблять углеводы.
Больше всего экспертов поразило, что 57% опрошенных могли бы ради путешествий отказаться от секса, а 41% за бесплатный вояж были готовы отдать свой мобильный телефон.
Стоит отметить, что только 1% респондентов ответил, что они не желают отказываться от любой из этих вещей, чтобы отправиться в отпуск своей мечты бесплатно.
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