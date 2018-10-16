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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов
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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов 

ТК «Звезда» + ещё 24 7 часов назад
Перевозчик полностью освоил субсидии, выделенные государственным бюджетом в этом году.
«Аэрофлот», а также ее дочерние компании «Россия» и «Аврора» перестали продавать льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Это следует из письма авиаперевозчика. В компании пояснили, что государственные субсидии, выделенных на реализацию льгот, освоены, пишет ТАСС.
При этом перевозчик напомнил, что на рейсах «Аэрофлота» действуют плоские тарифы для экономического класса в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Они реализуются за счет средств авиакомпании.
Так, цена билета туда-обратно в города Дальнего Востока (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток и Якутск) составляет 25 тысяч рублей, на рейс авиакомпании «Россия» еще дешевле — 22 тысячи рублей. Стоимость билета обе стороны до Калининграда или Симферополя на рейсах лоукостера «Россия» обойдется покупателю в 9 350 рублей.
Продажу билетов по сниженным ценам в Крым, Калининград и на Дальний Восток «Аэрофлот» открыл 29 марта 2018 года. Их могли приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а также инвалиды и их сопровождающие.
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