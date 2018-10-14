Россияне облюбовали дом Скрипаля

Дом Скрипалей стал «Меккой» для российских туристов

Российские туристы стали включать в свои маршруты дом, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль . Строение расположено в городе Солсбери в Великобритании . Здание находится под пристальным внимание журналистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

На данный момент дом Сергея Скрипаля обнесен ограждением. К нему нельзя подъезжать на машинах и подходить. Вокруг установлены несколько камер наблюдения, которые фиксируют все происходящее. Возле строения имеется постоянный пост полицейской охраны.

«Я вижу много людей из России здесь, особенно журналистов. Наверное, это связано с последними событиями по расследованию этого дела», — сообщила сотрудница полиции, которая в момент посещения журналистки РИА «Новости» дежурила на посту.

Ранее стало известно, что дом может быть продан или демонтирован, но окончательное решение пока не принято.

Скамейка, на которой обнаружили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, демонтирована. Это еще одно место в Солсбери, которое туристы включили в свои маршруты. Сейчас здесь в выходные дни торговцы разворачивают мини-рынок.