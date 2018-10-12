Запущен самый длинный прямой рейс в мире

Singapore Airlines возобновила самые продолжительные перелеты в мире

Самолет Airbus A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines вылетел из Сингапура Нью-Йорк . Продолжительность прямого перелета составит более 18 часов.

Как передает телеканал CNBC, лайнер поднялся в воздух с территории международного аэропорта Чанги в Сингапуре и взял курс на американскую воздушную гавань Ньюарк Либерти.

На борту находится 161 пассажир, при этом 67 человек летит в бизнес-классе. Воздушным судном управляют два пилота. В состав экипажа входит тринадцать стюардов.

Ожидается, что самолет будет находиться в воздухе около 18 часов 25 минут и преодолеет за это время расстояние 16700 километров. Воздушные суда из Сингапура уже летали по указанному маршруту. Впрочем, в 2013 году полеты были отменены из-за высоких цен на авиационное топливо.

Лайнеры Airbus A350-900ULR оснащены современными двигателями Rolls Royce Trent XWB, которые позволяют экономно расходовать горючее.