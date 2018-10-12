Запущен самый длинный прямой рейс в мире

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Singapore Airlines возобновила самые продолжительные перелеты в мире 

360tv.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Reuters
Самолет Airbus A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines вылетел из Сингапура в Нью-Йорк. Продолжительность прямого перелета составит более 18 часов.
Как передает телеканал CNBC, лайнер поднялся в воздух с территории международного аэропорта Чанги в Сингапуре и взял курс на американскую воздушную гавань Ньюарк Либерти.
На борту находится 161 пассажир, при этом 67 человек летит в бизнес-классе. Воздушным судном управляют два пилота. В состав экипажа входит тринадцать стюардов.
Ожидается, что самолет будет находиться в воздухе около 18 часов 25 минут и преодолеет за это время расстояние 16700 километров. Воздушные суда из Сингапура уже летали по указанному маршруту. Впрочем, в 2013 году полеты были отменены из-за высоких цен на авиационное топливо.
Лайнеры Airbus A350-900ULR оснащены современными двигателями Rolls Royce Trent XWB, которые позволяют экономно расходовать горючее.
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