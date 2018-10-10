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Китайцев научат не позориться в России
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Китайских туристов научат не позориться в России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опубликована памятка для китайских туристов, испытывающих трудности с пониманием культуры поведения в России. Брошюра «Китайская грамота» доступна на сайте «ТуТу.ру»
«Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации. Ее можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу», — объяснили специалисты сервиса.
В частности, гостям из Китая рекомендовали не прикасаться к людям в общественных местах, а также спрашивать разрешение прежде, чем сфотографировать незнакомцев.
Затем иностранцев предупредили, что отношение к торгу в нетуристических местах может быть не очень дружелюбное.
«Если вы видите, что человек не доволен, пора останавливаться. Обычно это случается после второго-третьего предложения цены ниже», — утверждают авторы памятки.
Эксперты «ТуТу.ру» отметили, что россияне ценят тишину после 23:00, а также уважают принцип соблюдения очереди. В России принято заказывать порционные блюда и ходить с плотно застегнутой одеждой, сказано в брошюре.
«С другой стороны, у нас не принято ходить в куртке по дому или сидеть в куртке в кафе», — пишут специалисты.
В сентябре 2017 года «ТурСтат» назвал страны-лидеры по числу туристов в России. Так, на первом месте оказались жители Украины (3,9 миллиона), на втором —Казахстан (1,5 миллиона), а третью позицию занял Китай.
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