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В Греции толстым туристам запретили кататься на ослах
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Греческие власти запретили возить слишком толстых туристов на ослах 

360tv.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Власти Греции запретили туристам, имеющим лишний вес кататься на ослах острова Санторини. Причиной стали появившиеся на спинах животных глубокие раны. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Министерство сельского хозяйства Греции выпустило ряд новых правил, из которых следует, что ослам, которые перевозят туристов на острове Санторини, запрещается поднимать свыше ста килограммов или больше одной пятой их веса.
Данное решение было принято греческим правительством после того, как местные активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются травмы и глубокие раны.
В правительственной сводке уточняется, что владельцы рабочих ослов должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным.
Отмечается также, что ни при каких обстоятельствах нельзя эксплуатировать больных, раненых или беременных ослов. Уточняется, что следует ежедневно давать животному свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы один раз в день.
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