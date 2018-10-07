Ещё
Туроператоры рассказали о выгодных предложениях октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туроператоры рассказали о выгодных предложениях октября 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Октябрь — хорошее время для поиска горящих путевок, в этом месяце можно улететь в Турцию за восемь тысяч рублей, в Тунис — за двадцать, в Индию — за тридцать, пишет РИА Новости. Цены на отдых традиционно снижаются, экономия при покупке тура может достигать 50 процентов. Самыми комфортными вариантами, чтобы «улететь завтра» являются Турция и Тунис. В рамках этих направлений доступны туры на любое количество дней и с любым типом питания. Помимо этого, по словам старшего специалиста по связям с общественностью крупной туроператорской компании, при бронировании поездки до конца октября по многим популярным туристическим направлениям действуют различные акции и спецпредложения: скидки на размещение, дополнительные ночи в отелях и трансфер в подарок.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Саудовская Аравия решила построить роскошный курорт В августе Испанию посетили 10.2 млн туристов Alipay заработала в лондонском Чайнатауне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»154
В США оценили готовность к войне с Россией162
Советский «убийца танков» замечен в Сирии64
В НАТО назвали причину бомбардировок Югославии138
Вскрылись шокирующие факты из жизни каннибала Аркадия7
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
01:08
«Никакое оно не Черное»: море удивило Берлускони
В мире Статьи
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение