Туроператоры рассказали о выгодных предложениях октября 

Октябрь — хорошее время для поиска горящих путевок, в этом месяце можно улететь в Турцию за восемь тысяч рублей, в Тунис — за двадцать, в Индию — за тридцать, пишет РИА Новости. Цены на отдых традиционно снижаются, экономия при покупке тура может достигать 50 процентов. Самыми комфортными вариантами, чтобы «улететь завтра» являются Турция и Тунис. В рамках этих направлений доступны туры на любое количество дней и с любым типом питания. Помимо этого, по словам старшего специалиста по связям с общественностью крупной туроператорской компании, при бронировании поездки до конца октября по многим популярным туристическим направлениям действуют различные акции и спецпредложения: скидки на размещение, дополнительные ночи в отелях и трансфер в подарок.