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Авиабилеты на праздники в Европу резко подешевели
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Улетные цены. Авиабилеты в новогоднюю Европу существенно подешевели 

BFM.RU + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТАСС
Авиабилеты на новогодние праздники в Европу существенно подешевели. К такому выводу, проанализировав цены прошлого года, пришли специалисты онлайн-сервиса путешествий OZON.travel.
Именно сейчас билеты в страны ЕС самые дешевые, потом будет дороже, говорит PR-директор Aviasales Янис Дзенис:
Янис Дзенис PR-директор Aviasales: «Сейчас билеты в новогоднюю Европу относительно недорогие. До 10 тысяч рублей вы можете купить билет туда-обратно из Москвы, скажем, в Германию, до 13 тысяч рублей можно практически куда хотите улететь: и во Францию, и в Испанию, и в Италию есть такие билеты. В Италию, кстати, вообще можно найти за 8 тысяч рублей туда-обратно. И в целом вся Европа дешевеет благодаря лоукостерам. Это не только „Победа“, но и европейские лоукостеры типа AirBaltic, которая предлагает стыковки в Риге. Поэтому слетать зимой в разгар праздников в Европу сейчас все еще недорого. Ключевое слово — сейчас, потому что чем ближе к декабрю, тем меньше остается дешевых билетов и тем меньше шансов сэкономить. Поэтому если вы четко знаете, что куда-то хотите улететь на Новый год, сейчас самое время воспользоваться этим довольно щедрым предложением. Скажем, Москва — Милан в новогодние каникулы в пределах 8 тысяч рублей — это действительно неплохо».
Ранее онлайн-сервис «Туту.ру» определил, в какие города осенью можно слетать выгоднее, чем в прошлом году. Самыми дешевыми рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37%), Москва — Бургас (дешевле на 32%) и Москва — Берлин (дешевле на 27%).
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