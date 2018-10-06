Ещё
В Южной Корее из-за тайфуна отменили более 270 рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южной Корее из-за тайфуна «Конг-рей» отменили более 270 авиарейсов 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Свыше 270 авиарейсов, запланированных на субботу, отменены в Южной Корее из-за тайфуна "Конг-рей". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.
Как уточняет агентство, всего отменены 276 авиарейсов, при этом 123 — из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Из-за тайфуна рейсы в Японию и Китай откладываются. Ожидается, что аэропорт Чеджу возобновит свою работу в течение дня.
Предполагается, что тайфун обрушится на южное побережье страны днем 6 октября. Максимальная скорость ветра в его эпицентре составляет 32 м/с.
"Конг-рей" стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".
В четверг "Конг-рей" стал причиной отмены более 200 рейсов в Японии. В Шанхае в связи с приближением тайфуна объявлено штормовое предупреждение, а в его международном аэропорту Пудун отменены по меньшей мере 48 рейсов.
ТАСС: последние новости
Свердловская область получила международную награду в сфере туризма "Золотое яблоко" РЖД могут оснастить пассажирские вагоны капсулами и пространствами-трансформерами Адыгея и Крым усилят взаимодействие в развитии туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Янукович оказался гением378
Саудовская Аравия отказалась платить США за защиту38
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры32
Ани Лорак подала на развод18
Американец попытался отравить Путина428
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение